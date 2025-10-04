Plasma 8003 è uno dei canti di Amici 25 seguiti da Rudy Zerbi. Ha uno stile che mescola trap e rap. Il suo vero nome è Antonio Silvestri e, anche se la sua età non è ancora stata resa pubblica, si sa che è nato e cresciuto a Genova. Con un’identità musicale già definita e un seguito in crescita, Plasma è pronto a portare il suo mondo e la sua emotività nella scuola di Maria De Filippi. Ecco cosa abbiamo scoperto sulla sua vita privata. Chi è Plasma: da Genova alla scuola di Amici 25. Antonio Silvestri, in arte Plasma 8003, è uno dei nuovi allievi di Amici 25 e rappresenta un interessante mix tra sensibilità artistica e ambizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, chi è Plasma: vero nome, età, social, altri programmi TV