James Bond senza la sua Walter PPK è come Batman senza il mantello. Eppure, se cercate i classici poster dei film di 007 su Amazon Prime Video, preparatevi a una sorpresa tutt’altro che piacevole. La piattaforma ha infatti deciso di rimuovere digitalmente le armi dai manifesti storici della saga, sostituendole con. il nulla. O peggio, con immagini che trasformano l’agente 007 in un modello per cataloghi di abbigliamento. Il risultato è ridicolo. La questione, riportata su ScreenRant, è esplosa quando i fan hanno notato che i poster promozionali dei film di Bond su Prime Video presentavano qualcosa di profondamente sbagliato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Amazon rimuove con Photoshop le armi dai poster di 007: il risultato è imbarazzante (ed esilarante)