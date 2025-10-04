Amazon alla prova | Echo Studio e Kindle Scribe Colorsoft convincono anche senza Alexa+

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'audio premium e il colore funzionano benissimo, ma l'intelligenza artificiale generativa che dovrebbe unire tutto si avvicina velocemente all'Italia. Intanto, la qualità dell'hardware giustifica l'acquisto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

amazon alla prova echo studio e kindle scribe colorsoft convincono anche senza alexa

© Repubblica.it - Amazon alla prova: Echo Studio e Kindle Scribe Colorsoft convincono anche senza Alexa+

In questa notizia si parla di: amazon - prova

amazon prova echo studioAmazon rinnova la gamma Echo: Dot Max, Studio e i nuovi Show 8 e 11 - Amazon rinnova la gamma Echo: Dot Max, Studio e i nuovi Show 8/11 arrivano in Italia. Come scrive evosmart.it

amazon prova echo studioAmazon svela i nuovi prodotti e il suo ecosistema, Alexa+ ancora non disponibile in Italia - Nuovi Echo, Ring 4K e Fire TV pronti per l'AI generativa, ma l'intelligenza artificiale che dovrebbe alimentarli è ancora confinata negli Stati Uniti ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Prova Echo Studio