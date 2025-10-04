Amam pubblicato l' appalto per l' efficientamento della sede di Giostra

Messinatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando di gara per l’intervento di efficientamento energetico della sede dell’Amam, finanziato con i fondi del Pon Plus 2021-2027, nell’ambito delle azioni strategiche volte a ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti di ricevimento del pubblico e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: amam - pubblicato

amam pubblicato appalto efficientamentoMessina, pubblicato l’appalto per l’efficientamento energetico della sede AMAM di viale Giostra - È stato pubblicato il bando di gara per l’intervento di efficientamento energetico della sede dell’AMAM Messina, finanziato con i fondi del PON PLUS 2021- Segnala strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Amam Pubblicato Appalto Efficientamento