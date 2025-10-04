Amam pubblicato l' appalto per l' efficientamento della sede di Giostra
È stato pubblicato il bando di gara per l’intervento di efficientamento energetico della sede dell’Amam, finanziato con i fondi del Pon Plus 2021-2027, nell’ambito delle azioni strategiche volte a ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti di ricevimento del pubblico e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: amam - pubblicato
Amam, pubblicato l'appalto per l'efficientamento della sede di Giostra https://ift.tt/1DTXLha https://ift.tt/pBtbqE7 - X Vai su X
Ricercatore UniMe? È stato pubblicato il Bando " " destinato a finanziare le attività di ricerca di base per i ricercatori più giovani in servizio presso l'Ateneo. Chi può partecipare? Tutti i ricercatori che ha - facebook.com Vai su Facebook
Messina, pubblicato l’appalto per l’efficientamento energetico della sede AMAM di viale Giostra - È stato pubblicato il bando di gara per l’intervento di efficientamento energetico della sede dell’AMAM Messina, finanziato con i fondi del PON PLUS 2021- Segnala strettoweb.com