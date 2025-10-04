Chi l’avrebbe mai detto? Amadeus, l’uomo che ha reso rilanciato Affari Tuoi nell’access prime time e che ha portato Sanremo a record storici, quando si rilassa sul divano di casa non guarda né la Rai né il suo nuovo show sul Nove. No: lui si diverte con la ruota che gira e con Gerry Scotti c he sorride. L’ha confessato proprio il “signor Buonasera”, rilanciando su Instagram il saluto del conduttore Mediaset: “ Amadeus guarda La Ruota della Fortuna”. E da lì, il web si è infiammato. Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha preso la parola: “Voglio salutare Amadeus, mio amico dai tempi della radio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Amadeus guarda La Ruota della Fortuna’, Gerry Scotti lo saluta: la Stories infiamma il duello con De Martino