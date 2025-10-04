Alunni assenti per sciopero | la Cgil critica la decisione del preside del Liceo Leonardo di Agrigento
Rientro consentito solo con i genitori. AGRIGENTO, 4 ottobre 2025. La Cgil di Agrigento ha espresso una forte critica nei confronti della circolare diffusa dalla dirigente scolastica del Liceo Scientifico "Leonardo", Patrizia Pilato. La comunicazione, pubblicata sull'app dell'istituto durante lo sciopero generale per la Palestina, stabiliva che gli studenti assenti potranno rientrare a scuola solo se accompagnati da un genitore. La posizione del sindacato. Il sindacato ha definito la decisione "grave e lesiva del diritto costituzionale di sciopero e di libera partecipazione alla vita democratica del Paese", sottolineando come tale misura rappresenti una limitazione ingiustificata nei confronti degli studenti che hanno scelto di aderire alla protesta.
