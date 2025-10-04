Altro che sopravvalutato | nessuno come Bastoni in Champions arriva il record
Il difensore è una delle armi segrete dei nerazzurri: arriva un traguardo che farà molto piacere a mister Chivu Nel mondo del calcio italiano, dove i difensori centrali sono spesso visti solo come rogne per gli attacchi avversari, Alessandro Bastoni sta smentendo questo trend. Il giovane talento nerazzurro, nato nel 1999, non è uno che si accontenta di fermare gli avversari: da quando gioca in Europa, sembra aver maturato la consapevolezza che anche i difensori possono cambiare le partite. Già nell’ultimo match contro il Cagliari, un suo traversone ha trovato la testa di Lautaro Martinez. Ma è in Champions League, contro lo Slavia Praga, che ha replicato lo show, regalando un altro pallone vincente, sempre al capitano dell’Inter. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Inter, altra firma di Bastoni. Dall’esordio nessuno come lui tra i difensori: il record raggiunto - Il difensore non fa mai mancare il suo apporto offensivo ed è al primo posto per assist serviti dal 2020, anno del suo esordio ... Secondo msn.com