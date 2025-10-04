Alto Impatto nel Foggiano | 20 arresti 38 soggetti denunciati e 1,5 kg di droga sequestrati
A settembre a Foggia sono state realizzate 21 operazioni ad Alto Impatto, un'altra a Borgo Mezzanone, dove nella tarda serata di ieri si è consumato un omicidio. Nello stesso mese sono stati espletati 45 servizi straordinari di controllo del territorio, di cui quattro in città, 22 a Cerignola, 10. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
