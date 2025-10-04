Alto impatto | ispezioni in 100 cantine della palazzina Ater | IL VIDEO
Controlli Alto impatto dei carabinieri. E' stato rintracciato l'uomo che il 23 settembre scorso ha speronato una pattuglia dell'Arma senza fermarsi all'alt imposto dai militari, che erano impegnati in un massiccio intervento straordinario nelle zone della città interessate dagli attentati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Anzio, servizio ad alto impatto dei carabinieri: tre denunce e oltre 7mila euro di multe
Controlli ad “alto impatto” nelle marine. In 71 sottoposti all’etilometro, veicolo sequestrato
Movida ad “alto impatto“. Notte di controlli mirati a Terni
Battipaglia, operazione ad alto impatto della polizia di stato: ecco i risultati - facebook.com Vai su Facebook
La Cina fra inquinamento e rinascita verde nell’ambito della Nuova Via della Seta Dal modello “alto impatto, alto inquinamento” a nuove priorità: oltre il 68% della nuova capacità di produzione di energia finanziata da entità cinesi è basata su rinnovabili - X Vai su X
Conclusa operazione “Alto impatto” contro la criminalità giovanile - Concluse ieri le operazioni ad “alto impatto” avviate il 22 agosto in tutta Italia, per contrastare la criminalità giovanile. Da poliziadistato.it