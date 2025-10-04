Alta colonna di fumo nero in cielo | scoppia un incendio al petrolchimico

Ravennatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato domato l'incendio scoppiato sabato mattina nell'area del polo petrolchimico di Ravenna. L'allarme è scattato nella mattinata, quando un'alta colonna di fumo è stata avvistata anche dalla città, nella zona di via Trieste.Subito c'è stato un intervento da parte dei Vigili del Fuoco di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alta - colonna

Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco

Incendio a Milano, bruciano quintali di spazzatura: alta colonna di fumo nero

Milano, alta colonna di fumo: incendio al campo rom di via Bonfadini. Si temono disagi per i voli a Linate

alta colonna fumo neroRavenna, grosso incendio al polo chimico: alta colonna di fumo nero. Arpae: “Nessuna criticità” - Il rogo sarebbe partito da un essicatore all’interno di un capannone di lavorazione gomma. Lo riporta msn.com

alta colonna fumo neroIncendio alle porte di Milano, alta colonna di fumo nero - È successo sull'autostrada A4 in direzione Venezia nella mattinata di mercoledì 1° ottobre. Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Alta Colonna Fumo Nero