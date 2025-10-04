Almanacco | Sabato 4 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Pisatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 ottobre è il 277º giorno del calendario gregoriano (il 278º negli anni bisestili). Mancano 88 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.Aforisma di OttobreOttobre è bello, ma tieni pronto l'ombrelloISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almanacco - sabato

Sabato 19 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Sabato 12 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Almanacco | Sabato 12 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

almanacco sabato 4 ottobreOroscopo di oggi sabato 4 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Scopri l'oroscopo di oggi per tutti i segni zodiacali: dalle sfide lavorative alle emozioni amorose, passando per consigli su finanze e benessere. Scrive quotidiano.net

almanacco sabato 4 ottobre4 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - 1669 – Rembrandt: Maestro della pittura olandese del Seicento, tra i massimi nella storia dell’arte europea. Da veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Almanacco Sabato 4 Ottobre