Almanacco | Domenica 5 Ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Domenica 5 Ottobre è il 279° giorno del calendario gregoriano, mancano 87 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa Maria Faustina KowalskaProverbio di OttobreOttobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritrattoAccadde Oggi1750 - A Milano si rappresenta la prima de Il teatro comico di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: almanacco - domenica

Domenica 13 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Almanacco | Domenica 13 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Domenica 20 luglio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 5 ottobre Il Sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 18:59. Il culmine è alle 13:13. Durata del giorno undici ore e trentatre minuti. La Luna sorge alle 17:19 con azimuth - facebook.com Vai su Facebook

Almanacco | Domenica 28 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno https://ift.tt/sbxhpic https://ift.tt/O6S7qWt - X Vai su X

5 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Nati il 5 ottobre Fin da piccolo mostri spiccate doti creative e artistiche, ma sei incline alla pigrizia e alla vanità. veronasera.it scrive

L'oroscopo del 5 ottobre, classifica e voti: al primo posto brilla il Capricorno - Al Cancro questa domenica parla di riconciliazione e piccoli miracoli, il Leone è messo alla prova dalla capacità di adattamento ... Scrive it.blastingnews.com