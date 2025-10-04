Alloggi sociali ora è corsa al restauro

Ci sono novità sui lavori di ristrutturazione del palazzo Fondazione ex Costante Maria in via Sant’Agostino del paese alto di Grottammare, oggetto di attività di restauro per un valore di oltre un milione di euro. Il progetto esecutivo è dovuto tornare alla Stazione Unica Appaltante (Sua) di Fermo, per l’aggiornamento dei prezzi in linea con l’ultimo prezziario regionale. "Qualcosa è aumentato – ha commentato il sindaco Alessandro Rocchi – ma il quadro economico resta lo stesso. Per mantenere gli equilibri saranno cambiante alcune lavorazioni. Completato questo iter, i lavori potranno andare a gara d’appalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

