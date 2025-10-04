Alloggi sociali ora è corsa al restauro
Ci sono novità sui lavori di ristrutturazione del palazzo Fondazione ex Costante Maria in via Sant’Agostino del paese alto di Grottammare, oggetto di attività di restauro per un valore di oltre un milione di euro. Il progetto esecutivo è dovuto tornare alla Stazione Unica Appaltante (Sua) di Fermo, per l’aggiornamento dei prezzi in linea con l’ultimo prezziario regionale. "Qualcosa è aumentato – ha commentato il sindaco Alessandro Rocchi – ma il quadro economico resta lo stesso. Per mantenere gli equilibri saranno cambiante alcune lavorazioni. Completato questo iter, i lavori potranno andare a gara d’appalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: alloggi - sociali
Castel Cerreto, tre appartamenti inutilizzati da 11 anni diventano alloggi sociali
Edilizia Erp: - Graduatorie provvisorie del bando di mobilità degli alloggi comunali Sul sito del Comune di Cagliari è stata pubblicata la graduatoria provvisoria e le relative graduatorie speciali provvisorie per i cambi di alloggio all'interno del patrimonio di edili - facebook.com Vai su Facebook
Alloggi sociali, ora è corsa al restauro - Ci sono novità sui lavori di ristrutturazione del palazzo Fondazione ex Costante Maria in via Sant’Agostino del paese alto ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Alloggi sociali in via Israele, il Comune di Crotone mostra le carte - Da un lato l’Amministrazione comunale che ha ribadito la legittimità dal punto di vista urbanistico dell’intervento di realizzazione dei 24 alloggi di edilizia sociale in via Israele a Tufolo- Come scrive msn.com