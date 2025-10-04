Regione Lombardia sostiene di promuovere “la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche ”, che verrebbe facilitata con “azioni per la qualità dell’aria e per il clima”, mentre “buone pratiche di spandimento dei reflui zootecnici sono ormai di uso sul territorio regionale”. Ma la verità è che i risultati tardano ad arrivare. Negli ultimi anni sono aumentati i controlli sugli spandimenti, ma è aumentato ancora di più il numero delle infrazioni rilevate, commesse dal 57,5% degli allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Sono esclusi, quindi, non solo i piccoli e i medi, ma soprattutto gli allevamenti di bovini, perché la lobby europea dell’agroindustria è riuscita a impedire che fossero soggetti alla direttiva sulle emissioni industriali (Ied). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allevamenti intensivi e reflui, salgono le infrazioni in Lombardia e i ritardi nei rimborsi penalizzano le piccole aziende