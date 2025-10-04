Allerta vento in Abruzzo | prevista burrasca forte sulla costa

Chietitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato che il Dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domenica 5 ottobre.A partire dalla mattinata e per le successive 18-24 ore, sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

allerta - vento

