Allerta vento in Abruzzo | prevista burrasca forte sulla costa
Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato che il Dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domenica 5 ottobre.A partire dalla mattinata e per le successive 18-24 ore, sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo
Oggi temporali, grandine e vento forte. Allerta meteo in Toscana e Liguria, nuova frana a Cortina: interrotta di nuovo la statale Alemagna
Temporali e raffiche di vento, domani allerta meteo ‘gialla’ nel Sannio
ALLERTA METEO – VENTO La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta gialla per vento forte. Sono previste raffiche da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda a
Ancora pioggia e vento forte: allerta 'gialla' anche sul Barese
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali e Venti burrascosi, le regioni coinvolte - notte di sabato 4 Ottobre, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Scrive ilmeteo.it
Un'altra giornata critica sul fronte meteo: allerta per il vento forte anche nel Chietino - Nella giornata di venerdì 3 ottobre atteso un sensibile rinforzo dei venti. Secondo chietitoday.it