Allerta per vento forte domenica 5 ottobre sulla Toscana orientale sulla costa centro meridionale e l' Arcipelago

Arezzo, 4 ottobre 2025 –  . Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo. Motivo, il transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani. L'allerta sarà in vigore dalle ore 6 alle ore 15 del 5 ottobre nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it

