Allerta meteo nel Foggiano | triplo rischio atteso 12 ore di temporali e raffiche di vento

Foggiatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ondata di maltempo interesserà la provincia di Foggia e la Puglia nella giornata di domani, domenica 5 ottobre, quando stando al bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, diramata dal dipartimento della Protezione Civile della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

In arrivo rovesci e temporali in Puglia e nel Foggiano: scatta l'allerta meteo - Precipitazioni con quantitativi cumulati moderati sul versante adriatico, da isolate a sparse sul resto del territorio. foggiatoday.it scrive

allerta meteo foggiano triploMaltempo: la Puglia con foggiano e Salento in codice giallo fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle 13. Scrive noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Foggiano Triplo