Allerta meteo nel Foggiano | triplo rischio atteso 12 ore di temporali e raffiche di vento
Una nuova ondata di maltempo interesserà la provincia di Foggia e la Puglia nella giornata di domani, domenica 5 ottobre, quando stando al bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, diramata dal dipartimento della Protezione Civile della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
