Allerta meteo gialla in Campania | attenzione a temporali intensi e fulmini

Avellinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali, valido dalle 6 alle 23.59 di domani, domenica 5 ottobre.Sono previste precipitazioni intense su tutto il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

