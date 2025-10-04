Allerta meteo gialla | 24 ore di grandine e forti venti

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali, valido dalle 6 alle 23.59 di domani, domenica 5 ottobre. Sono previste precipitazioni intense su tutto il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Allerta Meteo, domani sarà una domenica di forte maltempo. Scenari glaciali per metà mese: altre 2 irruzioni artiche tra 11 e 18 Ottobre!!! - X Vai su X

| Allerta Meteo | “DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDÌ 03 OTTOBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON LOCALI RINFORZI DI BURR - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo arancione per vento, stato del mare e criticità costiera, dalle 24 di sabato 4 ottobre alle 24 di domenica 5 - Dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, alla mezzanotte di domani, domenica 5 ottobre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta ... Lo riporta ravennanotizie.it

Allerta meteo arancione per vento e mare agitato - Dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 ottobre, alla mezzanotte di domani, domenica 5, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 101, arancione, per vento, stato del mare e ... Da ravenna24ore.it