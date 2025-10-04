Allerta gialla pioggia e calo termico
Protezione civile ed Arpae hanno diramato una allerta gialla per domenica 5 ottobre nel bolognese. “Nella prima parte della giornata è previsto un aumento della ventilazione, che riguarderà i rilievi appenninici con venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 kmh) e la fascia costiera con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: allerta - gialla
Cina: emessa allerta gialla per il tifone Wipha
Domenica a rischio temporali, scatta l'allerta gialla: "Rischio danni e allagamenti"
Meteo in Liguria, allerta gialla per temporali da questa notte fino a domenica pomeriggio | Previsioni
https://cutrofiano.infoalert365.it/allerta-gialla/allerta-gialla-per-il-3-e-4-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Meteo – Domani allerta gialla https://ift.tt/ldu6VWy - X Vai su X
Allerta gialla in Abruzzo, arrivano pioggia e drastico calo delle temperature - allerta gialla per rischio idrogeologico temporali in tutto l'Abruzzo. Secondo abruzzolive.it
Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio - Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Riporta meteo.it