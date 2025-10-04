Allerta arancione in Emilia Romagna | in arrivo vento di burrasca e mareggiate ecco dove
Bologna, 4 ottobre 2025 — Un fine settimana di forte instabilità attende l’Emilia-Romagna, con condizioni meteo che passeranno dal cielo sereno di sabato mattina a venti burrascosi e mare agitato entro domenica. La Protezione Civile insieme ad Arpae hanno infatti diramato un’allerta arancione per vento, stato del mare e mareggiate nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; e un’allerta gialla per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’avviso riguarda soprattutto i rilievi appenninici, dove sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 kmh), e la fascia costiera, esposta a venti nord-orientali di burrasca forte (75–88 kmh), con possibili raffiche di intensità superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
