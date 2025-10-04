Allenare il ritmo | i consigli del coach per migliorare controllo e velocità di corsa

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo protocollo di lavoro, sperimentato da diversi tecnici italiani, propone serie di ripetute sui 100 metri seguite da prove di sintesi su distanze maggiori, per educare alla percezione del passo e all’efficienza del gesto. Rondelli spiega tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

