Allenare il ritmo | i consigli del coach per migliorare controllo e velocità di corsa
Un nuovo protocollo di lavoro, sperimentato da diversi tecnici italiani, propone serie di ripetute sui 100 metri seguite da prove di sintesi su distanze maggiori, per educare alla percezione del passo e all’efficienza del gesto. Rondelli spiega tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: allenare - ritmo
Il cardio è fondamentale per migliorare l’efficienza di cuore, polmoni e muscoli, aiutandoti a sostenere sforzi più a lungo senza affaticarti. Sci di fondo o SkiErg, ciclismo, e vogatore sono tutte ottime alternative alla corsa per allenare sia la resistenza che la forz - facebook.com Vai su Facebook
Corsetta con variazioni di ritmo ultimo allenamento prima della mezza maratona di domenica per stemperare l’agitazione, una birretta ci sta bene #iocorroallacarlona #corsecialtrone #roadtomantovahalfmarathon - X Vai su X