Allegri torna a casa | tutti i numeri di Max con la Juventus

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus contro Milan è anche il giorno del grande ritorno di Max Allegri allo Stadium. Casa sua da avversario, come non succede dal 6 ottobre 2013, ultima volta del tecnico livornese in panchina contro i bianconeri che quel giorno, però, non erano una ex squadra ma semplicemente l’avversario di turno da cercare di battere. Da allora Allegri non è più stato dall’altra parte della barricata rispetto alla Vecchia Signora. O l’ha allenata, oppure è rimasto fermo in attesa della chiamata di un club che, dopo il primo periodo sabbatico dal 2019 al 2021, è stata sempre la Juventus. Poi il Milan la scorsa estate per riannodare i fili con l’altro capitolo importante della carriera di Max. 🔗 Leggi su Panorama.it

