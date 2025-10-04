Allegri | Tomori è recuperato Bartesaghi o Athekame al posto di Estupinan

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico alla vigilia della gara con la Juve: "Fikayo è a completa disposizione. Sarà una partita straordinariamente bella, per noi sarà importante fare un altro passettino in avanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri tomori 232 recuperato bartesaghi o athekame al posto di estupinan

© Gazzetta.it - Allegri: "Tomori è recuperato. Bartesaghi o Athekame al posto di Estupinan"

In questa notizia si parla di: allegri - tomori

Milan a Singapore: l’orario della conferenza odierna di Allegri e Tomori

Milan, Tomori: “Sensazioni diverse rispetto all’anno scorso. Allegri …” | LIVE News

Milan, Tomori: “Siamo più solidi in fase difensiva. Mister Allegri…”

allegri tomori 232 recuperatoJuve Milan: Allegri non perde di vista quella tentazione di formazione contro i bianconeri! Potrebbe schierarlo comunque titolare, ecco la rivelazione - Potrebbe schierarlo lo stesso titolare, novità importanti Un recupero lampo che sa di sollievo, un dubbio in difesa e una sorpr ... Secondo juventusnews24.com

allegri tomori 232 recuperatoTomori torna in gruppo in vista di Juve Milan? Colpo di scena a Milanello sulle condizioni del difensore ma Allegri ha un dubbio. Le ultimissime novità - Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore inglese Una notizia che cambia radicalmente le prospettive in casa Milan in vista della supersfida contr ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Tomori 232 Recuperato