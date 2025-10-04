Il tecnico alla vigilia della gara con la Juve: "Fikayo è a completa disposizione. Sarà una partita straordinariamente bella, per noi sarà importante fare un altro passettino in avanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Tomori è recuperato. Bartesaghi o Athekame al posto di Estupinan"