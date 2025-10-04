Allegri | Luis Enrique preferisce guardare le partite dalla tribuna? A me piace viverle dalla panchina

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan che avrà luogo domani sera allo Stadium, ore 20:45. Di seguito un estratto significativo di quanto dichiarato. Allegri: «Il calcio è cambiato molto, questa con la Juve non è una rivincita». Sarà una partita speciale per lei? «È stata una settimana normale per me. Domani conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo 8 anni di Juve, spero di fare 8 anni anche al Milan. Domani è una partita importante contro una squadra che non ha mai perso. Sarà una bella partita da giocare.» Non c’è il rischio di sbagliare panchina domani allo Stadium? «No, perché hanno invertito le panchine ( ride, ndr ) dello Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

