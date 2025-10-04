Allegri | Jashari ha iniziato a correre sulla sabbia Quando può tornare?

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore parla anche di come sta Ardon Jashari. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri jashari ha iniziato a correre sulla sabbia quando pu242 tornare

© Pianetamilan.it - Allegri: “Jashari ha iniziato a correre sulla sabbia”. Quando può tornare?

In questa notizia si parla di: allegri - jashari

Da bambino a San Siro per tifare, oggi sogna il Milan di Allegri: chi è Ardon Jashari

Milan: le prime parole di Modric! Jashari arriva? Intanto Allegri si studia i terzini

NEWS MILAN | Allegri, Modric e mercato: tra i terzini, Jashari e il sogno Hojlund!

allegri jashari ha iniziatoQuando rientra Jashari? Scelta la data del ritorno in campo del milanista - Il centrocampista ha perso tutta la prima parte di stagione ma il Milan punta a riaverlo in gruppo al più presto. Come scrive tag24.it

allegri jashari ha iniziatoAllegri in conferenza stampa: “Tomori è a disposizione, Leao giocherà e quando tornerà Jashari” - 12:30 Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Jashari Ha Iniziato