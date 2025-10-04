Allegri e la notte speciale di Juve Milan Sabatini | Ha lasciato il cuore a Torino gli farà effetto sedersi sulla panchina che per anni è stata della squadra avversaria

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri vivrà una notte speciale in Juve Milan domenica. Sandro Sabatini ha parlato così dell’emozione del tecnico rossonero. Sarà una partita speciale, un « derby del cuore ». Così il giornalista Sandro Sabatini ha definito il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium da avversario. Domenica sera, in occasione di Juve Milan, il tecnico livornese si siederà sulla panchina ospite, un’immagine che, secondo l’opinionista, provocherà uno « shock » a lui e a tutto il popolo bianconero. Il “derby del cuore” di Allegri. « C’è un po’ di cuore, naturalmente, ed è quello che Allegri ha lasciato a Torino e alla Juventus negli 8 anni che ha trascorso in bianconero », ha spiegato Sabatini sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allegri e la notte speciale di juve milan sabatini ha lasciato il cuore a torino gli far224 effetto sedersi sulla panchina che per anni 232 stata della squadra avversaria

© Juventusnews24.com - Allegri e la notte speciale di Juve Milan. Sabatini: «Ha lasciato il cuore a Torino, gli farà effetto sedersi sulla panchina che per anni è stata della squadra avversaria»

In questa notizia si parla di: allegri - notte

allegri notte speciale juvePagina 2 | Juve-Milan, la probabile formazione di Tudor contro Allegri: ballottaggi e novità - Le scelte verso le quali è orientato l'allenatore bianconero in vista del big match allo Stadium: tanti cambi rispetto alla Champions ... Lo riporta tuttosport.com

allegri notte speciale juveAllegri contro la Juventus: cosa farà il suo Milan - Sarà una domenica speciale quella che attende Massimiliano Allegri: il tecnico livornese tornerà da avversario allo Stadium, teatro dei suoi successi più importanti alla guida della Juventus. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Notte Speciale Juve