Allegri e la notte speciale di Juve Milan Sabatini | Ha lasciato il cuore a Torino gli farà effetto sedersi sulla panchina che per anni è stata della squadra avversaria

Allegri vivrà una notte speciale in Juve Milan domenica. Sandro Sabatini ha parlato così dell’emozione del tecnico rossonero. Sarà una partita speciale, un « derby del cuore ». Così il giornalista Sandro Sabatini ha definito il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium da avversario. Domenica sera, in occasione di Juve Milan, il tecnico livornese si siederà sulla panchina ospite, un’immagine che, secondo l’opinionista, provocherà uno « shock » a lui e a tutto il popolo bianconero. Il “derby del cuore” di Allegri. « C’è un po’ di cuore, naturalmente, ed è quello che Allegri ha lasciato a Torino e alla Juventus negli 8 anni che ha trascorso in bianconero », ha spiegato Sabatini sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

