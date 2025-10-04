Allegri e i 99 dispiaceri | il centesimo potrebbe darglielo un vecchio amico

Il grande ex è pronto a tornare a Torino d’avversario in uno scenario, però, tutt’altro che felice: il tecnico rossonero ora si che deve aver paura. Juventus-Milan è la partita del weekend di questo inizio d’ottobre. Domenica sera alle ore 20:45 si accenderanno le luci dello Stadium per una sfida dal forte profumo di primato, seguendo la scia del match di appena una settimana fa tra Milan e Napoli, vinto dal Diavolo. Diavolo che vorrà continuare questo percorso, uscendo da Torino con i tre punti in tasca. Ma gli uomini di Tudor hanno un piano completamente differente. E poi hanno già battuto una milanese, quella nerazzurra nel 4-3 all’Inter. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

