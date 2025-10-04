Il Milan di Allegri sembra aver trovato finalmente la sua identità, ma un clamoroso errore di Tare ha fatto infuriare l’allenatore rossonero. Il percorso del Milan in campionato sta regalando soddisfazioni e soprattutto segnali concreti di crescita. La mano di Massimiliano Allegri si vede eccome, perché la squadra ha ritrovato equilibrio, compattezza e quella capacità di adattarsi agli avversari che in passato era mancata. Non è un caso che i risultati stiano arrivando con regolarità e che il gruppo sembri avere una consapevolezza diversa rispetto a inizio stagione. Insomma, la strada intrapresa è quella giusta, però in casa rossonera non mancano le tensioni, soprattutto quando si parla di mercato e di strategie future. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Allegri è furioso, il rifiuto è inaccettabile: Tare l’ha fatta grossa