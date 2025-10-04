Allegri dribbla la vendetta | Milan-Juve è solo una tappa verso lo scudetto
Il ritorno di Massimiliano Allegri a San Siro accende l’attesa di un Milan-Juventus che promette scintille, ma il tecnico rossonero mantiene lucidità assoluta: niente conti in sospeso, solo la corsa verso un obiettivo chiaro. Verso la sfida con la Juventus L’atmosfera a Milanello, alla vigilia del big match, è sorprendentemente serena. Allegri ha descritto la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Allegri prepara la vendetta - La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata allo prossimo big match di campionato che metterà a confronto Juventus e Milan con il grande ex Allegri che sogna uno sgarbo ai bianconeri ... Scrive corrieredellosport.it
Allegri bacchetta il Milan: “Se non percepiamo il pericolo perdiamo contro chiunque” - MILANO – Massimiliano Allegri si è presentato nella pancia di San Siro scuro in volto, la voce un po’ grattata. Lo riporta repubblica.it