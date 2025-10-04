Allegri | Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso Importante fare …

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore fa il punto sull'importanza della gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso importante fare 8230

© Pianetamilan.it - Allegri: “Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso. Importante fare …”

In questa notizia si parla di: allegri - domani

La triste parabola di Adli: vorrebbe convincere Allegri, ma da domani sarà con Milan futuro

Estupinan in arrivo a Milano. Visite tra domani e giovedì. Poi a Hong Kong da Allegri?

Calciomercato Milan, fatta per Estupinan: oggi a Milano, domani da Allegri

allegri domani affrontiamo squadraJuventus-Milan, Allegri: «Nessuna rivincita. Si va a Torino per fare risultato» - Vinto con il Napoli, il Milan è atteso a un altro esame importante, quello contro la Juventus. Da ilmessaggero.it

allegri domani affrontiamo squadraAllegri: “Domani affrontiamo una squadra che non ha mai perso. Importante fare - Milan, Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa: tra i temi trattati l'allenatore fa il punto sull'importanza della gara ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Domani Affrontiamo Squadra