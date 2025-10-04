Alleanza Verdi Sinistra incontro pubblico con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni
Arezzo, 4 ottobre 2025 – Alleanza Verdi Sinistra invita la cittadinanza a partecipare all’i ncontro pubblico con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si terrà ad Arezzo, lunedì 6 ottobre alle ore 21 presso la Borsa Merci in piazza Risorgimento. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Dario Danti, Segretario regionale di Sinistra Italiana, e Filiberto Zaratti, Segretario regionale di Europa Verde. La serata inizierà alle ore 20, con un aperitivo offerto presso il punto elettorale di Alleanza Verdi Sinistra di Arezzo, sempre in piazza Risorgimento, di fronte alla libreria “Il Viaggiatore Immaginario”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
