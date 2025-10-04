Allarme overtourismnel BelPaese | Roma e Napoli sorvegliate speciali
Il sovraffollamento turistico Negli ultimi anni, l’Italia si è confermata tra le mete turistiche più ambite al mondo, attirando ogni anno milioni di visitatori da ogni angolo del pianeta. Tuttavia, questo successo, in alcuni casi, porta con sé una crescente criticità: il sovraffollamento turistico, noto come overtourism. Un fenomeno che, da eccezione stagionale, rischia di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: allarme - overtourismnel
Allarme Wesley in casa Roma. L'esterno è in attesa di visite al rientro dal Brasile - Il terzino, convocato dal Brasile, è finito in tribuna nell'ultima gara della sua nazionale contro la Bolivia per un ... Riporta tuttomercatoweb.com
Roma: allarme Wesley, in attesa di visite al rientro dal Brasile - Il terzino, convocato dal Brasile, è finito in tribuna nell'ultima gara della sua nazionale contro la Bolivia per un problema alla coscia. ansa.it scrive