Allarme Juventus top club su Bremer | Pronto a pagare la clausola

Calciomercato.it | 4 ott 2025

Le ultime sul futuro del difensore brasiliano, legato ai bianconeri fino a giugno 2029 Non c’è alcun dubbio, Gleison Bremer è il miglior difensore del campionato di Serie A. Nonché uno dei più forti a livello internazionale. È piuttosto normale, quindi, che sulle sue tracce vi siano i principali club d’Europa. Compreso il principale in assoluto: il Real Madrid. Allarme Juve: “Pagano la clausola di Bremer” (LaPresse) – Calciomercato.it Stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, precisamente di ‘Defensa Central’ che si occupa a 360° delle ‘Merengues’, il futuro del centrale della Juventus non sarà in maglia ‘Merengues’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

