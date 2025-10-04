Provocazioni sui cieli europei. Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. Non manca davvero niente per definire la situazione incandescente. E, stando alle parole del presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe peggiorare rapidamente se davvero gli Stati Uniti decidessero di fornire a Kiev i missili a lungo raggio Tomahawk. Nella notte fra giovedì e venerdì, una quindicina di droni è stata avvistata sui cieli del Belgio, per la precisione sopra l’area militare di Elsenborn, che copre una superficie di 28 chilometri quadrati ed è un campo di addestramento dell’esercito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme droni russi in Belgio e Germania. Sorvoli anche su basi militari