All' aeroporto di Palermo arrivano fontanelle d' acqua refrigerata e postazioni di ricarica per il cellulare
Dalla prossima settimana comincerà l’installazione di ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: aeroporto - palermo
Chiavetta (Anc Palermo): "Aeroporto, vi racconto la nuova visione strategica della nuova governance Gesap"
Parte la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo, ok dai soci
Aeroporto Palermo, Gesap “Ok avvio cessione partecipazione di controllo
#Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno #aeroporto di #Palermo - X Vai su X
#Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno #aeroporto di #Palermo - facebook.com Vai su Facebook