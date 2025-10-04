All' aeroporto di Palermo arrivano fontanelle d' acqua refrigerata e postazioni di ricarica per il cellulare

Palermotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla prossima settimana comincerà l’installazione di ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aeroporto - palermo

Chiavetta (Anc Palermo): "Aeroporto, vi racconto la nuova visione strategica della nuova governance Gesap"

Parte la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo, ok dai soci

Aeroporto Palermo, Gesap “Ok avvio cessione partecipazione di controllo

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Palermo Arrivano Fontanelle