Allacci idrici abusivi e ' furbetti' della tassa sui rifiuti il Comune rischia un altro crack

Allacci idrici abusivi, bollette Tari mai recapitate e un sistema di riscossione che da anni sembra inceppato. È questo il quadro emerso con forza nell’ultima seduta del consiglio comunale, dove la maggioranza guidata dal sindaco Ottavio Corvino ha approvato, tra le proteste dell’opposizione, un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: allacci - idrici

Allacci idrici abusivi e 'furbetti' della tassa sui rifiuti, il Comune rischia un altro crack

Faenzawebtv. . Allacciamento idrico alle case sparse: a Ravenna cala al 20% la quota delle spese a carico dei cittadini Con le nuove norme, la spesa necessaria a carico dei cittadini sarà intorno ai 15 mila euro per ogni residente. Fino allo scorso anno, con le - facebook.com Vai su Facebook

Pedara, scoperti e rimossi allacci abusivi alla rete idrica - PEDATA (CATANIA) – A seguito di un intervento di manutenzione a Pedara, Acoset, azienda che si occupa dell’erogazione di acqua potabile, ha individuato e rimosso diversi allacci abusivi alla rete ... Lo riporta livesicilia.it

Pedara, scoperti e rimossi una serie di allacci abusivi alla rete idrica - A seguito di un intervento di manutenzione a Pedara, ACOSET ha individuato e rimosso diversi allacci abusivi alla rete idrica. Riporta catanianews.it