Alla ricerca degli abies l’albero di natale più raro del mondo
Itinerario: Provinciale 119, strada forestale fino al bivio con il vallone Madonna degli Angeli, sentiero degli Abies e rientro da Pomieri.Natura del sentiero: Strada forestale, Sentiero naturale, Classificazione: E (escursionistico)Difficoltà: MediaimpegnativaEtà minima consigliata: 12. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ricerca - abies
Rieti, Natale: acquisti anticipati e la ricerca del regalo utile - Secondo le stime sulle intenzioni di numerose famiglie reatine, le spese per i regali sotto l’albero e i pasti scenderanno, rispetto al 2023, di ... Segnala ilmessaggero.it
Ricerca e solidarietà, tornano nelle piazze trentine le stelle di Natale AIL - Tornano anche nelle piazze trentine le Stelle di Natale dell'AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Come scrive rainews.it