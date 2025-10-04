Alla Kalsa nasce la casa della partecipazione | L' immobile abbandonato ora sarà un laboratorio di quartiere
Nel cuore del quartiere della Kalsa prende forma la prima Casa della partecipazione di Palermo, attraverso la riattivazione di un bene comune: l'immobile dell'ex Museo della Scuola in via Alloro 95, alla Kalsa. Si tratta di un passo verso il recupero del tessuto urbano e sociale con un progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Villa Giulia di Palermo, dedicata a Giulia D’Avalos, moglie del viceré Marcantonio Colonna di Stigliano, è il primo giardino pubblico d’Italia, inaugurato nel 1777 nel quartiere della Kalsa. L’area, un tempo luogo dove i pescatori asciugavano le reti e successiva - facebook.com Vai su Facebook
