Alla Kalsa nasce la casa della partecipazione | L' immobile abbandonato ora sarà un laboratorio di quartiere

Palermotoday.it | 4 ott 2025

Nel cuore del quartiere della Kalsa prende forma la prima Casa della partecipazione di Palermo, attraverso la riattivazione di un bene comune: l'immobile dell'ex Museo della Scuola in via Alloro 95, alla Kalsa. Si tratta di un passo verso il recupero del tessuto urbano e sociale con un progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

