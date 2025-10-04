Alla distilleria di San Cesario arriva Scarti lo spettacolo che valorizza le diversità
SAN CESARIO DI LECCE - Astràgali Teatro apre la programmazione autunnale della sua rassegna Teatri a Sud con due giornate dedicate alla disabilità e all’inclusione, ospitando il progetto “Scarti. Valorizzare le diversità”. Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, alle 20, negli spazi della Distilleria di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
“Madame Butterfly”, lavoro teatrale di Accademia Mutamenti di Grosseto sarà in scena nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce gli appuntamenti del Festival NAT- Nature Arts Technologies (l’amore ai tempi della guerra), promosso da Astràgali Teatr - facebook.com Vai su Facebook
Alla distilleria di San Cesario arriva “Scarti”, lo spettacolo che valorizza le diversità - Lo spettacolo “Scarti” trae ispirazione dal libro “Punto di vista” di Danilo Ferrari, affetto da tetraparesi spastico- Riporta lecceprima.it
«Festival delle Distillerie», un ponte con il passato a San Cesario di Lecce - Fino alla metà del secolo scorso, qui si concentravano cinque opifici e venivano prodotti distillati per i liquorifici di tutta Europa. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it