SAN CESARIO DI LECCE - Astràgali Teatro apre la programmazione autunnale della sua rassegna Teatri a Sud con due giornate dedicate alla disabilità e all’inclusione, ospitando il progetto “Scarti. Valorizzare le diversità”. Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, alle 20, negli spazi della Distilleria di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Alla distilleria di San Cesario arriva “Scarti”, lo spettacolo che valorizza le diversità - Lo spettacolo “Scarti” trae ispirazione dal libro “Punto di vista” di Danilo Ferrari, affetto da tetraparesi spastico- Riporta lecceprima.it

«Festival delle Distillerie», un ponte con il passato a San Cesario di Lecce - Fino alla metà del secolo scorso, qui si concentravano cinque opifici e venivano prodotti distillati per i liquorifici di tutta Europa. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

