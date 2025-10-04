Alitalia 2mila lavoratori restano a terra E ora chi paga?

Cdn.ilfaroonline.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 4 ottobre 2025 – Salvo nuovi colpi di scena imprevisti, la tormentata vicenda dei lavoratori dell’ex Alitalia sembra ormai avviarsi alla conclusione — e non nel modo che dipendenti e sindacati auspicavano -. L’incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convocato per discutere della procedura di licenziamento collettivo e dell’ennesima possibile proroga della Cigs, si è chiuso con una fumata nera. Il Governo ha infatti escluso nuove proroghe della cassa integrazione speciale in scadenza il 1 ottobre 2025, che i lavoratori percepiscono ininterrotamente dal 2021. Le lettere di licenziamento dovrebbero essere inviate entro metà ottobre, con decorrenza dal 1° novembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alitalia - 2mila

Alitalia, fonti: stop cigs per circa 2mila dipendenti, verso licenziamento collettivo

Alitalia, stop Cigs per circa 2mila dipendenti: verso licenziamento collettivo

Alitalia, stop alla Cigs: 2mila lavoratori verso il licenziamento

alitalia 2mila lavoratori restanoLicenziamento collettivo per circa 2mila lavoratori ex Alitalia - Sono circa 2mila i lavoratori ex Alitalia che rischiano il licenziamento collettivo. guidaviaggi.it scrive

alitalia 2mila lavoratori restanoAlitalia fine della cassa integrazione. Licenziamento per 2000 lavoratori - Licenziamento per 2000 lavoratori Si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall'Fsta, ... Da travelquotidiano.com

Cerca Video su questo argomento: Alitalia 2mila Lavoratori Restano