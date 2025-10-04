Alitalia 2mila lavoratori restano a terra E ora chi paga?

Fiumicino, 4 ottobre 2025 – Salvo nuovi colpi di scena imprevisti, la tormentata vicenda dei lavoratori dell’ex Alitalia sembra ormai avviarsi alla conclusione — e non nel modo che dipendenti e sindacati auspicavano -. L’incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convocato per discutere della procedura di licenziamento collettivo e dell’ennesima possibile proroga della Cigs, si è chiuso con una fumata nera. Il Governo ha infatti escluso nuove proroghe della cassa integrazione speciale in scadenza il 1 ottobre 2025, che i lavoratori percepiscono ininterrotamente dal 2021. Le lettere di licenziamento dovrebbero essere inviate entro metà ottobre, con decorrenza dal 1° novembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it