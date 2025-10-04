Milano – Fin da piccola Alice Degradi è stata abituata a reggere il peso di certe pallonate, quelle sul campo da volley e quelle fuori. La giocatrice pavese della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, a cui è stato diagnosticato il diabete di Tipo 1 in età adolescenziale, ha dovuto dire addio a Giochi Olimpici e al Mondiale 2025 per due infortuni diversi. Ora, come ha sempre fatto, pian piano, circondata dalle persone a lei cara, sta ripartendo. È stata scelta anche per raccontare la sua esperienza all’evento, a Milano, “Sport, Salute e inclusione per sfidare il diabete“. Grenke Italia, infatti, insieme ad ANIAD e FID hanno presentato una ricerca relativa all’incidenza del diabete nelle regioni italiane, con la Lombardia al terzo posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alice Degradi, la forza della resilienza sotto rete: “Il diabete non ha fermato il mio sogno”