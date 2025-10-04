Algeria una city car elettrica da realizzare insieme ai cinesi

La Repubblica del Maghreb sta lavorando per creare una joint-venture. Obiettivo: la prima vettura costruita da zero nel Paese andando oltre l'assemblaggio delle auto dei brand stranieri già presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Algeria, una city car elettrica da realizzare insieme ai cinesi - una piccola auto elettrica al 100% con un'autonomia di almeno 200 km o veicolo bifuel, alimentato sia a benzina che a gas naturale di cui tra l'altro l'Algeria è uno dei principali produttori al mondo ... Come scrive msn.com

