alexide punta al futuro con il digitale festeggia 20 anni con confartigianato

L‘impresa cesenate Alexide, fondata da Alessandro Fagioli e Alessandro Freschi, associata a Confartigianato, ha festeggiato ieri con clienti e amici i venti anni di attività nella sede di via Cristoforo Roda. "Facciamo sviluppo software – spiegano i titolari -. Con noi lavorano 18 dipendenti e due tirocinanti. Clientela composita perlopiù da aziende del comparto metalmeccanico, 25% in Romagna, 60% nel resto d’Italia e il 15% all’estero". Alexide si avviò in un negozio di trenta metri a Borello. "Abbiamo impiegato i primi anni a creare il prodotto (SolidRules) – spiegano i titolari – e a cercare un canale di vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

