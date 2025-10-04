Alexander Zverev si allinea a Federer | L’uniformità dei campi fa vincere Alcaraz e Sinner
Alexander Zverev ha esordito con una vittoria nel Masters1000 di Shanghai, ultimo evento dello swing asiatico del tennis. Il n.3 del mondo si è imposto contro il francese Valentin Royer col punteggio di 6-4 6-4, impressionando per la prestazione al servizio (12 ace) e reagendo alla sconfitta di Pechino nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev. Posteriormente al successo contro il transalpino, al teutonico è stato chiesto cosa pensasse della questione legata alla lentezza dei campi, che anche nel 1000 cinese si è manifestata allo stesso modo dell’ATP500 della capitale (cinese). A questo proposito, Zverev ha manifestato un pensiero in linea con quello che aveva detto Roger Federer nel corso della Laver Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: alexander - zverev
Alexander Zverev: “Sinner e Alcaraz hanno un tennis più veloce dei Big-3 e io posso vincere uno Slam”
Tennis: Alexander Zverev si allenerà con lo zio di Rafael Nadal?
Matteo Arnaldi lotta, ma deve cedere in tre set ad Alexander Zverev nel terzo turno a Toronto
Ci sarà un solo Re Il Six Kings Slam è in arrivo In diretta il 15, 16 e 18 ottobre, dalle 18:30, solo su Netflix. Ecco il dettaglio delle partite: Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) Alexander Zverev (GER) vs Taylor - facebook.com Vai su Facebook
Plurititolati sul VELOCE tra i tennisti in attività Novak Djokovic 71 Jannik Sinner #18 Daniil Medvedev 18 Marin Cilic 16 Alexander Zverev 15 - X Vai su X
Alexander Zverev si allinea a Federer: “L’uniformità dei campi fa vincere Alcaraz e Sinner” - Alexander Zverev ha esordito con una vittoria nel Masters1000 di Shanghai, ultimo evento dello swing asiatico del tennis. Lo riporta oasport.it
Zverev pungente: "Gli organizzatori vogliono che Sinner e Alcaraz vincano sempre" - Alexander Zverev dopo il successo al Masters 1000 di Shanghai nel suo match d'esordio contro il francese Valentin Royer in due set col punteggio di 6- Segnala tennisworlditalia.com