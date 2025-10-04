Alexander Zverev ha esordito con una vittoria nel Masters1000 di Shanghai, ultimo evento dello swing asiatico del tennis. Il n.3 del mondo si è imposto contro il francese Valentin Royer col punteggio di 6-4 6-4, impressionando per la prestazione al servizio (12 ace) e reagendo alla sconfitta di Pechino nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev. Posteriormente al successo contro il transalpino, al teutonico è stato chiesto cosa pensasse della questione legata alla lentezza dei campi, che anche nel 1000 cinese si è manifestata allo stesso modo dell’ATP500 della capitale (cinese). A questo proposito, Zverev ha manifestato un pensiero in linea con quello che aveva detto Roger Federer nel corso della Laver Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev si allinea a Federer: “L’uniformità dei campi fa vincere Alcaraz e Sinner”