Alexander Zverev Alex de Minaur e Medvedev al 3° turno di Shanghai Eliminati Rublev Mensik e Khachanov

Calato il sipario sulla giornata dedicata al secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese non sono mancati gli incontri interessanti e l’esito non è stato sempre il più atteso. Tanta Italia in campo con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Il bilancio è stato di tre vittorie e una sconfitta. Sinner ha regolato col punteggio di 6-3 6-3 il tedesco Daniel Altmaier, prendendosi una rivincita nei confronti del teutonico che lo aveva battuto l’ultima volta al Roland Garros (203). Il n.2 del ranking affronterà domani l’olandese Tallon Griekspoor. Bene anche Musetti che, messo alle spalle il risentimento muscolare al gluteo sinistro di Pechino, si è imposto per 6-4 6-0 contro l’argentino Francisco Comesana, vittima anche di un colpo di calore sul finire del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
