“Quando mi chiamò Marco Tullio Giordana per La Meglio gioventù pensai a uno scherzo. Mi prese anche perché avevo fatto il poliziotto nella Celere”. Alessio Boni si racconta a La Confessione di Peter Gomez sabato 4 ottobre in onda su Rai 3 alle 20.15: il desiderio di andarsene il prima possibile da Sarnico, il paese sul lago d’Iseo dov’è nato e cresciuto, lontano da quella nebbia interiore (ed esterna) che lo opprimeva sin dall’adolescenza. Il destino già segnato come piastrellista, lo stesso mestiere del papà Ignazio, a cui l’attore si ribella, prima iscrivendosi a corsi serali di ragioneria e poi partendo per il militare a 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessio Boni a La Confessione di Gomez, dalla Meglio Gioventù alla Flotilla: “La mia coscienza prude” – ANTICIPAZIONI