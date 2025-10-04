Alessio Boni a La Confessione di Gomez dalla Meglio Gioventù alla Flotilla | La mia coscienza prude – ANTICIPAZIONI
“Quando mi chiamò Marco Tullio Giordana per La Meglio gioventù pensai a uno scherzo. Mi prese anche perché avevo fatto il poliziotto nella Celere”. Alessio Boni si racconta a La Confessione di Peter Gomez sabato 4 ottobre in onda su Rai 3 alle 20.15: il desiderio di andarsene il prima possibile da Sarnico, il paese sul lago d’Iseo dov’è nato e cresciuto, lontano da quella nebbia interiore (ed esterna) che lo opprimeva sin dall’adolescenza. Il destino già segnato come piastrellista, lo stesso mestiere del papà Ignazio, a cui l’attore si ribella, prima iscrivendosi a corsi serali di ragioneria e poi partendo per il militare a 18 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: alessio - boni
Terni Summer Fest, debutta la rassegna con Alessio Boni: “Un atto di bellezza, libertà e verità”
Alessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra
Alessio Boni e Cesvi raccontano Palabek in Uganda: un docu-film per dare voce a chi fugge dalla guerra
Alessio Boni in 11 e 12 ottobre Teatro Menotti Milano Info e biglietti https://teatromenotti.org/evento/il-vetro-della-clessidra.aspx?fbclid=Iwb21leANKgJRjbGNrA0p_xWV4dG4DYWVtAjExAAEejv8VEeTWQGq-fqr - X Vai su X
Alessio Boni in 11 e 12 ottobre Teatro Menotti Milano Info e biglietti https://www.teatromenotti.org/evento/il-vetro-della-clessidra.aspx?fbclid=Iwb21leANKgJRjbGNrA0p_xWV4dG4DYWVtAjExAAEejv8VEeTWQ - facebook.com Vai su Facebook
La Confessione di Peter Gomez alle 20.15 su Rai3. Odifreddi, ateo in seminario. Minaccioni e la satira rosicona – ANTICIPAZIONI - Ecco i primi due ospiti della quarta stagione de La Confessione di Peter Gomez, che riparte stasera su Rai3 alle 20. Segnala ilfattoquotidiano.it
La Confessione riparte su Rai3: Peter Gomez racconta come nasce una puntata insieme alle autrici del programma - 15 su Rai3 la quarta stagione de La Confessione, il programma di interviste condotto da Peter Gomez a personaggi del panorama culturale, artistico e sportivo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it