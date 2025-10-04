Alessandro Bonato sul podio a 30 anni Suo il debutto della Stagione della Società dei Concerti
Milano, 4 ottobre 2025 – Un talento indiscutibile e riconosciuto in Italia e all’estero, una profondità di studio, pensiero ed esecuzione. Ascoltare Alessandro Bonato significa scoprire “la sua idea di musica” e condividerla. In occasione dell’inaugurazione della Stagione della Società dei Concerti di Milano il direttore, nato a Verona 30 anni fa, sale sul podio dell’Orchestra dell’Accademia della Scala, martedì alle ore 20.45 presso la Sala Verdi del Conservatorio, con lui la pianista Olga Kern. In programma Sinfonia n. 38 in re maggiore K 504 Praga“ di Mozart, Concerto in do minore per pianoforte, tromba e orchestra d’archi e Concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di Shostakovich. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I am so excited to come back to Milan, to my beloved audience there, to perform two Shostakovich concertos with the Orchestra Accademia Teatro alla Scala @accademiascala and Maestro Alessandro Bonato for Fondazione La Società dei Concerti @Soconc - X Vai su X
I Suoni delle Dolomiti 2025 Paolo Fresu, Orchestra Haydn, Alessandro Bonato Malga Brenta Bassa, mercoledì 17 settembre 2025 Foto: Archivio Trentino Marketing, Camilla Pizzini Artists Management Company Ltd. - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Bonato direttore principale dell'Orchestra Haydn - Alessandro Bonato è stato nominato Direttore principale dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento per le prossime tre stagioni musicali, da ottobre 2025 a giugno 2028. rainews.it scrive
Debutto a Cagliari per direttore d'orchestra Alessandro Bonato - È il nono appuntamento, il 28 marzo alle 20,30 e il 29 alle 19, con la Stagione concertistica del teatro lirico di Cagliari. Segnala ansa.it