Alessandro Bonato sul podio a 30 anni Suo il debutto della Stagione della Società dei Concerti

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 ottobre 2025 – Un talento indiscutibile e riconosciuto in Italia e all’estero, una profondità di studio, pensiero ed esecuzione. Ascoltare Alessandro Bonato significa scoprire “la sua idea di musica” e condividerla. In occasione dell’inaugurazione della Stagione della Società dei Concerti di Milano il direttore, nato a Verona 30 anni fa, sale sul podio dell’Orchestra dell’Accademia della Scala, martedì alle ore 20.45 presso la Sala Verdi del Conservatorio, con lui la pianista Olga Kern. In programma Sinfonia n. 38 in re maggiore K 504 Praga“ di Mozart, Concerto in do minore per pianoforte, tromba e orchestra d’archi e Concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di Shostakovich. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

alessandro bonato sul podio a 30 anni suo il debutto della stagione della societ224 dei concerti

© Ilgiorno.it - Alessandro Bonato, sul podio a 30 anni. Suo il debutto della Stagione della Società dei Concerti

In questa notizia si parla di: alessandro - bonato

Alessandro Bonato direttore principale dell'Orchestra Haydn - Alessandro Bonato è stato nominato Direttore principale dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento per le prossime tre stagioni musicali, da ottobre 2025 a giugno 2028. rainews.it scrive

Debutto a Cagliari per direttore d'orchestra Alessandro Bonato - È il nono appuntamento, il 28 marzo alle 20,30 e il 29 alle 19, con la Stagione concertistica del teatro lirico di Cagliari. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Bonato Podio 30