Milano, 4 ottobre 2025 – Un talento indiscutibile e riconosciuto in Italia e all’estero, una profondità di studio, pensiero ed esecuzione. Ascoltare Alessandro Bonato significa scoprire “la sua idea di musica” e condividerla. In occasione dell’inaugurazione della Stagione della Società dei Concerti di Milano il direttore, nato a Verona 30 anni fa, sale sul podio dell’Orchestra dell’Accademia della Scala, martedì alle ore 20.45 presso la Sala Verdi del Conservatorio, con lui la pianista Olga Kern. In programma Sinfonia n. 38 in re maggiore K 504 Praga“ di Mozart, Concerto in do minore per pianoforte, tromba e orchestra d’archi e Concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di Shostakovich. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Bonato, sul podio a 30 anni. Suo il debutto della Stagione della Società dei Concerti