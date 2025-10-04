Alessandrini M5s alla manifestazione pro-Pal | In piazza per Gaza l' Italia migliore di fronte al silenzio di Regione e Comune

“È una piazza che reclama responsabilità, che non accetta silenzi assordanti nei palazzi istituzionali, e che si espone per la vita, per la dignità, per i valori più alti che l’essere italiano può rappresentare: la pace, la vita, la solidarietà”. Questo il commento della consigliera regionale M5s. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

M5S Abruzzo, Alessandrini (M5S): “Regione Abruzzo riconosca il genocidio in Palestina e sospenda ogni relazione con Israele” - Movimento 5 Stelle Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:È stata protocollata lo scorso 5 agosto ed è ora ufficialmente inserita nel calendario ... Come scrive abruzzonews24.com

Manifestazioni pro Pal e riconoscimento della Palestina, da M5s a Fdi: le posizioni dei partiti italiani - Fin quando non uscirà di scena Hamas e non ci sarà un accordo bilaterale tra le autorità palestinesi e quelle israeliane, FdI e gli altri partiti della maggioranza sono contrari a riconoscere la Pales ... Segnala msn.com