Alessandra Petronio morta in ospedale con una forte emorragia al basso ventre | aperta un'inchiesta

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina sono stati celebrati i funerali di Alessandra Petronio, la 36enne arrivata all'ospedale Santa Rosa con una forte emorragia al basso ventre e morta. Sul caso indaga la Procura, si attendono i risultati dell'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alessandra - petronio

Alessandra Petronio, chi è la giovane donna morta all'ospedale di Viterbo: lascia un figlio piccolo

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva”

Santa Barbara, l’addio ad Alessandra Petronio: “Una tempesta che non devastava ma scuoteva” | FOTO

alessandra petronio morta ospedaleStamattina i funerali di Alessandra Petronio: ancora tutte da chiarire le cause del decesso - NewTuscia – VITERBO – Questa mattina alle 11, presso la parrocchia di Santa Barbara, si terranno i funerali di Alessandra Petronio, la ragazza 36enne deceduta all’ospedale Santa Rosa di Viterbo domeni ... Scrive newtuscia.it

alessandra petronio morta ospedaleViterbo: l’ultimo saluto ad Alessandra Petronio - Domani mattina a Santa Barbara i funerali della 36enne morta in ospedale dopo essere arrivata al pronto soccorso con una emorragia ... Lo riporta civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandra Petronio Morta Ospedale